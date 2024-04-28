Эльнур Мамедов, отдел экономики 14:23

Быстро меняющаяся геополитическая ситуация вносит коррективы во все сферы глобальной экономики. Но, пожалуй, больше других это отражается на транспортно-логистической системе… Буквально на наших глазах неожиданно ломаются традиционные международные транспортные маршруты, вместо них открывают новые, проектируют дополнительные… Но, что особенно странно, в последнее время маршруты стали дублировать друг друга, в чем нет характерных признаков здоровой конкуренции.

Так, намерение США и Евросоюза создать новый экономический транспортный коридор по маршруту Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC, India — Middle East — Europe Economic сorridor) многие расценили как альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь». Противопоставления этих проектов рождаются в большей степени из-за глобальной и локальной геополитической напряженности (в частности, между Индией и Китаем на почве неразрешенного территориального конфликта в регионе Аксайчин). Отсюда и попытки сравнивать преимущества одной инициативы перед другой. По замыслу геополитических проектировщиков, транспортный коридор IMEC должен пролечь по территории Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании, Израиля и Греции. Концепция стран, участвующих в проекте IMEC и известных как «группа I2U2», была разработана в ходе встречи глав МИД Индии, Израиля, США и ОАЭ, состоявшейся 18 октября 2021 года. Так что IMEC – это не спонтанная, а четко спланированная инициатива, развивающая совместные инвестиции и новые инициативы в сфере водных ресурсов, энергии, транспорта, воздушного пространства, здравоохранения и продовольственной безопасности. В свою очередь, китайская инициатива «Один пояс — один путь» значительно шире IMEC и охватывает одновременно два проекта — «Сухопутный Шелковый путь», пролегающий через территории Китая, Центральной Азии, Южного Кавказа, Ирана, Турции, России и ряда стран ЕС, а также «Морской шелковый путь», соединяющий порты КНР Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Индии, Шри-Ланки, Кении, стран Суэцкого канала и ЕС, в частности, Греции и Италии.

Формулировки меморандума IMEC направлены на интеграцию только стран Европы, Персидского залива и Азии, тогда как «Один пояс — один путь» не ограничивается региональными игроками и объединяет в общей сложности 155 государств. Противники IMEC называют этот проект символом разделения стран на экономические блоки, поскольку, к примеру, система этого торгового пути недвусмысленно оставляет за бортом проекта геополитических главных противников США — Китай, Иран и Россию. Подобные предположения подтверждают и недавние заявления руководства Италии о намерении выйти на фоне обострения торгового конфликта между КНР и США из китайского проекта. В отличие от IMEC, создание которого инициировалось сразу несколькими странами, инициатива «Нового шелкового пути», заявленная в 2013 году, является чисто китайским детищем. Участие полутора сотен государств в международном проекте КНР обеспечивается подписанием межправительственных меморандумов о взаимопонимании или соглашений о сотрудничестве с правительством Китая, а не присоединением к какой-либо общей декларации или другим основополагающим документам. В связи с тем, что эта инициатива развивается через сеть двусторонних взаимодействий с Пекином (или же многосторонних контактов при участии КНР и китайского капитала), проект часто рассматривается как некая стратегия распространения китайского политического и экономического влияния в трансрегиональном измерении. Поэтому создание альтернативных проектов в регионах реализации проекта Пекина, но без участия КНР, включая Юго-Восточную Азию и Ближний Восток, зачастую воспринимают как прямое противодействие китайской внешней политике.