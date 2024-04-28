В Польше предложили минировать границу с Россией и Беларусью

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Delfi заявил, что, хотя конфликт России с НАТО кажется маловероятным, Польше следует строить укрепление на границе с РФ и Беларусью.

«Опыт войны в Украине показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны. Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время», - заявил Скшипчак.

При этом, по его мнению, угрозы полномасштабной войны в Европе нет, пока идет война в Украине. По словам польского генерала, у россиян нет потенциала, чтобы начать эту войну. Однако Европе нужно готовиться, создавать вооруженные силы из хорошо вооруженных и мотивированных солдат.