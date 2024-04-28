США не знают, как разрубить палестинский узел
США поддерживают Израиль, но при этом стремятся прекратить "ужасные страдания" жителей Газы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.
"Мы решительно поддерживаем Израиль в его усилиях по обеспечению того, чтобы то, что произошло 7 октября, никогда не повторилось. Но в то же время мы полны решимости сделать все возможное, чтобы положить конец ужасным страданиям, которые мы наблюдаем каждый день в Газе", - сказал он.
Госсекретарь США также заявил, что Соединенные Штаты не поддержат возможную операцию Израиля в городе Рафах в секторе Газа, поскольку не видели плана, который предполагает защиту гражданского населения.
"Мы не можем поддержать крупную военную операцию [Израиля] в Рафахе", - заключил Блинкен.