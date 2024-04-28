Украинская разведка о дезертирстве в российской армии

В вооруженных формированиях южного военного округа российской армии процветает дезертирство, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

В целом, как отмечается, в боевых подразделениях округа самовольно оставили службу более 18 тысяч российских военных.

"Львиная доля - около 12 тысяч беглецов - приходится на 8-ю общевойсковую армию ВС РФ, которую враг постоянно задействует в боевых действиях на востоке Украины. Ориентировочно 10 тысяч из них призваны Москвой через мобилизацию. Остальные 2 тысячи - контрактники", - говорится в сообщении.

Кроме того, в разведке проинформировали, что в 58-й общевойсковой армии, которая также входит в южный округ, уровень дезертирства составляет около 2 500 человек.