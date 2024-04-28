У Молдовы хорошо продуманный план по Приднестровью

Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой заявил, что страна снижает энергетическую зависимость от России и непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) за счет помощи Европы. По его мнению, это может позволить Кишиневу в итоге вернуть контроль над Приднестровьем.

«Сейчас у нас есть сильный стимул для мирной реинтеграции страны. Разрешение конфликта означает полную реинтеграцию и установление контроля Молдовой над своими суверенными границами», — сказал Попшой в разговоре с Politico.

Он уточнил, что газ Молдова покупает на международном рынке, а электроэнергию будет закупать у Румынии после завершения строительства высоковольтных линий. Politico уточняет, что примерно 80% электроэнергии Молдова получает с Кучурганской электростанции, которая находится в Приднестровье. Непризнанная республика благодаря этому пополняет свой бюджет, отмечает издание.

Как пишет Politico, отказ Молдовы от электроэнергии из Приднестровья может разрушить политический режим в самопровозглашенной республике.

«Элиты Приднестровья уже признают, что мы покупаем электроэнергию в регионе не потому, что должны это делать, а потому, что альтернативой станет начало в регионе гуманитарного кризиса», — заявил Politico министр энергетики страны Виктор Парликов.

При этом, как сказал изданию министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, крах экономики Приднестровья также может нанести вред местным жителям, которых Кишинев хочет реинтегрировать в молдавское общество.

«Речь идет о 300 тысячах человек, почти все они наши граждане, и им необходимо обеспечить базовые услуги»,— пояснил он.

Как отмечает Politico, для Молдовы реинтеграция Приднестровья после намеренного экономического краха непризнанной республики станет сродни воссоединению Германии после падения Берлинской стены.