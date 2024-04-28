Турция поддержала кандидатуру премьера Нидерландов
Турция выразила поддержку кандидатуры нынешнего главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО, сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
"Турция выразила поддержку кандидатуры уходящего в отставку премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО", - сообщил телеканал со ссылкой на источники в альянсе.
Рютте в прошлую пятницу посетил Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция была одной из последних четырех стран НАТО, которые еще не выразили поддержку Рютте.