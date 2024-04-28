Инара Рафикгызы, судебный репортер, фото авт. 14:52

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу бывшего депутата Назима Бейдемирли, обвиняемого в вымогательстве. Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Фарида Намазова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Адвокат Бейдемирли Агиль Лагич заявил, что арест его подзащитного связан с его политической деятельностью: «Основным фактором стали события в Кедабеке. Обвинения против моего подзащитного выдвинуты весьма абсурдные. Абсурдно обвинять человека из-за события, произошедшего в 1996 году в Липецке. Моего подзащитного судят, хотя он не является фигурантом уголовного дела. Назим Бейдемирли имеет судебные тяжбы с Адалятом Багировым по поводу хищений и уклонения от уплаты налогов. Мой подзащитный – известный в обществе человек, интеллигент».

Затем выступил сам Бейдемирли, который заявил, что не совершал никаких преступлений: «Я ничего не требовал у Адалята Багирова, не хотел его ареста. Просто хотел разъяснить ему, что мы были партнерами, мне принадлежали 30 процентов акций. Об этом знал и следователь. Я не угрожал Багирову, не оскорблял его и не распространял его видео. Я всего лишь обратился по поводу этого человека в соответствующие государственные органы». Подсудимый также заявил, что не является политическим заключенным: «Не надо пользоваться моим именем. Я не политический заключенный, не отношусь ни к одной политической силе, меня не арестовали за политическую деятельность. Меня разве что можно назвать экологическим заключенным, возможно, кому-то не понравились мои выступления в Кедабеке. Не хочу, чтобы моим именем пользовались определенные группы. Я одинаково удален как от власти, так и от оппозиции, предан государству и родине. Мое дело вообще не следует рассматривать, если и рассматриваете, хочу, чтобы провели расследование, дайте мне возможность доказать свою невиновность. Прошу заменить мне арест альтернативной мерой пресечения».