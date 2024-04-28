Халг Банк принял участие в первой деловой поездке банковской миссии в США
22-26 апреля состоялась первая деловая поездка банковской миссии Азербайджана в США под руководством председателя Центробанка.
Во время визита, который был организован совместно Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) и Американо-азербайджанской торговой палатой с целью обмена опытом и укрепления отношений в банковском и финансовом секторе, принял участие председатель правления, главный исполнительный директор Халг Банка Кямран Меджидов.
На деловых встречах, проведенных в рамках визита, обсуждались возможности укрепления взаимного сотрудничества с банками США, в том числе в сфере торгового финансирования, новые тенденции развития банковского сектора США и актуальные темы финансового сектора.
Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.