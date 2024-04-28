США приобрели казахстанские истребители для Украины?

США через офшорные структуры могли приобрести у Казахстана 81 боевой самолет советских времен для последующей передачи Украине. Речь идет о фронтовых бомбардировщиках Су-24, истребителях МиГ-23 и МиГ-29, а также истребителях-бомбардировщиках МиГ-27, пишут украинские СМИ.

По данным издания, все боевые машины продавались для утилизации. При этом тендер допускал продажу техники иностранному участнику торгов, а за невыполнение обязательства по утилизации был предусмотрен штраф, что позволяло оставить самолеты и передать их Киеву.

Предполагается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разберут полученные самолеты на запчасти или даже используют в качестве ложных целей на аэродромах, отмечает Kyiv Post.

Всего Министерство промышленности и строительства Казахстана выставило на продажу 117 истребителей, в том числе Су-24 и МиГи. В сообщении ведомства отмечалось, что технику больше нельзя использовать из-за износа.

В госпредприятии «Казспецэкспорт», которое проводило торги, опровергли данные о том, что Казахстан продал советские истребители иностранным компаниям.