Ульвия Фаталиева в шаге от первого в истории Азербайджана титула чемпионки Европы
Сегодня на Родосе (Греция) завершается женский чемпионат Европы по шахматам.
В эти минуты играются партии заключительного 10-тура. Перед последним игровым днем уверенно лидировала азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева. В ее активе было 8 очков, и она на очко опережала ближайших преследовательниц. Сегодня Фаталиевой достаточно сыграть вничью с грузинкой Нино Бациашвили, чтобы впервые в истории азербайджанских женских шахмат стать чемпионкой Европы.