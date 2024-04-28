Анар Мамедли задержан. В его квартире обыск обновлено 19:14

В квартире правозащитника Анара Мамедли был проведен обыск, сообщает Turan.

Пока неизвестны результаты обыска.

Агентство отмечает, что МВД не комментирует произошедшее. Не ясно, в чем обвиняется Анар Мамедли.

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Правозащитник Анар Мамедли задержан в Наримановском районе Баку, сообщили haqqin.az в МВД.

Как отметили в министерстве, в отношении Мамедли проводится расследование.