Анар Мамедли задержан. В его квартире обыск обновлено 19:14
В квартире правозащитника Анара Мамедли был проведен обыск, сообщает Turan.
Пока неизвестны результаты обыска.
Агентство отмечает, что МВД не комментирует произошедшее. Не ясно, в чем обвиняется Анар Мамедли.
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Правозащитник Анар Мамедли задержан в Наримановском районе Баку, сообщили haqqin.az в МВД.
Как отметили в министерстве, в отношении Мамедли проводится расследование.
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