«DW Беларусь» внесена в экстремистский список
"DW Беларусь" (Немецкая волна Беларусь) внесена 29 апреля 2024 года в экстремистский список под номером 198.
Министерство внутренних дел Беларуси признало белорусскую службу Deutsche Welle экстремистским формированием.
Данная информация содержится в обновленном перечне организаций, формирований, ИП, причастных к экстремистской деятельности, который находится в открытом доступе на сайте МВД.
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