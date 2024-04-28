«DW Беларусь» внесена в экстремистский список

"DW Беларусь" (Немецкая волна Беларусь) внесена 29 апреля 2024 года в экстремистский список под номером 198.

Министерство внутренних дел Беларуси признало белорусскую службу Deutsche Welle экстремистским формированием.

Данная информация содержится в обновленном перечне организаций, формирований, ИП, причастных к экстремистской деятельности, который находится в открытом доступе на сайте МВД.