Словесная перепалка произошла между депутатами на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам в ходе обсуждения законопроекта об «иноагентах».

На видео, опубликованном в СМИ, депутат Хатия Деканоидзе бросила бутылки в члена парламентского большинства Гурама Мачарашвили, обвинившего ее в продаже своей страны вместе с Саакашвили ради должности в другом государстве: Деканоидзе – экс-глава украинской Нацполиции.

На данный момент уже восемь депутатов от оппозиции удалены из зала, еще несколько покинули заседание в знак протеста.