Президент РФ Владимир Путин использовал арест замминистра обороны Тимура Иванова, чтобы ослабить позиции Минобороны и его главы Сергея Шойгу, которые укрепились после гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, рассказали Financial Times осведомленные источники.

По словам близкого к военному ведомству собеседника, арест Иванова по делу о взятке снова поднял вопрос о коррупции в Минобороны, который публично озвучивал погибший в августе прошлого года глава ЧВК.

В частности, предводитель армии наемников призывал «разобраться с этими крысами в тылу, которые воруют», напомнил источник FT из числа российской элиты. По его словам, Путин считает, что Пригожин «зашел слишком далеко, но он также думает, что не ошибся — [руководство Минобороны] нужно унизить», поскольку президент опасается, что какая-либо фракция в его элите получит слишком большое влияние.

О желании «унизить» наращивающее свое влияние ведомство может свидетельствовать то, как проходило задержание Иванова, говорит близкий к Минобороны источник.

«Его [Иванова] могли сначала уволить. Это показало бы, что они избавились от коррупции. Вместо этого его арестовали на рабочем месте, в форме, сразу после заседания коллегии Минобороны, где он сидел через одно место от Шойгу. Это все театр. Какой смысл [в этом], если не подорвать [влияние] Шойгу?» — отметил собеседник FT.