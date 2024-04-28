Зеленский: Украина будет в НАТО обновлено 17:04; фото; видео
Членам НАТО, выбирая между военной помощью Киеву и собственным вооружением, надо выбирать Украину. Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
April 29, 2024
«Украина находится на необратимом пути к вступлению в НАТО», - заявил он и добавил, что «когда время будет подходящим, Украина сразу станет членом НАТО»: «Не ожидаю договоренности о членстве Украины на саммите альянса в Вашингтоне этим летом».
Столтенберг также заявил о намерении «создать украинские вооруженные силы», которые «позволят Украине стать членом альянса».
«Пока объявленных обещаний по поставкам систем ПВО и боеприпасов к ним Украине недостаточно, нужно больше. Страны альянса в последнее время не оказывали Украине обещанную военную поддержку, что повлекло последствия «на земле». Когда мы не поставляем вооружения как нужно, Украина платит высокую цену», - добавил генсек.
Он выразил уверенность в том, что Украине еще не поздно одержать победу.
«Если Путин выиграет в этой войне, если Россия выиграет в этой войне, нам придется платить и тратить гораздо больше денег», - заключил Столтенберг.
*** 16:34
Очевидно, что Украина будет в НАТО, потому что невозможно уже представить безопасность Европы без нее. Об этом на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, Украина уже работает со странами НАТО «один на один».
«Мы уже действуем по стандартам НАТО, используем оружие стран НАТО и руководствуемся принципами и доктринами альянса», - заявил Зеленский.
Глава государства особо подчеркнул, что Украина «заслуживает приглашение в НАТО» и саммит НАТО в Вашингтоне может стать «моментом силы» для альянса.
Зеленский отметил, что Вооруженные силы РФ пытаются «использовать для себя ситуацию, когда Украина ожидает помощи от партнеров, в частности, от США».
«Российская армия готовится к наступательным действиям, и мы вместе должны сорвать ее планы», - призвал украинский лидер.
*** 16:11
Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом, сообщили в альянсе.