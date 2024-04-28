Членам НАТО, выбирая между военной помощью Киеву и собственным вооружением, надо выбирать Украину. Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Украина находится на необратимом пути к вступлению в НАТО», - заявил он и добавил, что «когда время будет подходящим, Украина сразу станет членом НАТО»: «Не ожидаю договоренности о членстве Украины на саммите альянса в Вашингтоне этим летом».

Столтенберг также заявил о намерении «создать украинские вооруженные силы», которые «позволят Украине стать членом альянса».

«Пока объявленных обещаний по поставкам систем ПВО и боеприпасов к ним Украине недостаточно, нужно больше. Страны альянса в последнее время не оказывали Украине обещанную военную поддержку, что повлекло последствия «на земле». Когда мы не поставляем вооружения как нужно, Украина платит высокую цену», - добавил генсек.

Он выразил уверенность в том, что Украине еще не поздно одержать победу.

«Если Путин выиграет в этой войне, если Россия выиграет в этой войне, нам придется платить и тратить гораздо больше денег», - заключил Столтенберг.