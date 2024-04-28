НАТО нет дела до России

НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет этого делать в дальнейшем. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Как я ранее упоминал, НАТО - это оборонный альянс. У нее нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет", - сказал глава американской дипломатии на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.

Также он заявил, что сейчас Североатлантический альянс "сильнее и крупнее, чем был раньше", поскольку в его состав вошли Финляндия и Швеция.