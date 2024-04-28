Пашинян не поедет на инаугурацию Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение не ехать на инаугурацию президента России Владимира Путина, пишут армянские СМИ.

Церемония состоится 7 мая. Согласно источнику, на который ссылаются журналисты, Пашинян будет в России только 8 мая для участия в юбилейном саммите к 10-летию Евразийского экономического союза, однако не будет участвовать и в мероприятиях, организованных 9 мая по случаю Дня Победы.

В пресс-службе правительства Армении уклонились от ответа, заявив, что «своевременно предоставляют информацию о всех визитах премьер-министра».