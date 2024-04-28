Таджикистан выразил протест России
МИД Таджикистана вручил российскому послу ноту протеста против ущемления прав таджикских граждан в России.
В ведомстве отметили, что в понедельник вручили послу России в Душанбе Семену Григорьеву ноту, в которой заявляется о серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Таджикистана на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод.
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