ЕС начинает расследование против Facebook и Instagram

Евросоюз проведет расследование в отношении социальных сетей Facebook и Instagram, поскольку опасается, что владеющая ими американская компания Meta «не делает достаточно для противодействия дезинформации из России и других стран», рассказали Financial Times два знакомых с вопросом источника.

По их словам, регулирующие органы ЕС подозревают, что модерация в соцсетях Meta «недостаточно эффективна, чтобы остановить широкое распространение политической рекламы, которая рискует подорвать избирательный процесс».

Европейские чиновники особенно обеспокоены тем, как платформа реагирует на попытки России «подорвать предстоящие европейские выборы», отметил один из собеседников издания. Однако ожидается, что в объявлении о начале расследования Еврокомиссия не будет выделять Россию и лишь упомянет о манипулировании информацией со стороны иностранных государств.

Расследование Еврокомиссии будет проводиться на основании отчета Meta за сентябрь 2023 года, а также на основании собственной оценки. В частности, европейские эксперты намерены выяснить, удалось ли компании снизить риски в связи с тем, что она собирается прекратить использование CrowdTangle – инструмента, который показывает издателям, как контент распространяется по сайту.