ЕС пытается вразумить Грузию

Представители ЕС разъясняют грузинским партнерам последствия для их европейской перспективы в случае принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», сообщил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Мы работаем с партнерами на местах, с правительством, с депутатами. Мы объясняем им очень ясно, что не так с этим законом, какие будут негативные последствия для НПО, СМИ, гражданского общества. И мы им рассказываем о последствиях для цели вступить в Европейский союз, которую Грузия поставила перед собой.

Этот закон не соответствует европейским ценностям. Он не отвечает ожиданиям Европейского союза. Когда этот закон будет принят, он может даже помешать сближению Грузии с Европейским союзом», - подчеркнул Стано.