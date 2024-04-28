Глава МИД Израиля заявил о начале Третьей мировой войны

На планете идет Третья мировая война против радикального ислама, из-за чего странам свободного мира следует сплотиться и остановить Иран, «пока не стало слишком поздно». Об этом сказал глава МИД Израиля Исраэль Кац.

Свое заявление он сделал после публикации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в соцсети X, где тот, комментируя пропалестинские демонстрации в странах Запада, сказал, что «репутация США и Израиля уничтожена».

«Али Хаменеи годами способствовал созданию инфраструктуры исламского экстремизма в США и Европе, а теперь восхищается демонстрациями ненависти по всему миру и призывами к уничтожению Израиля и США», — написал в ответ Кац в той же социальной сети.



Он при этом добавил, что в Иране Хаменеи «жестоко убивает любого протестующего, призывающего к личной свободе».