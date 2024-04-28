Турецкий суд вынес решение в пользу Эйнуллы Фатуллаева: никакого «Моссада»!

По требованию турецкого суда издания Türkiye и Yenı Akit удалили публикации клеветнического характера в отношении журналиста Эйнуллы Фатуллаева о якобы его связях с израильской спецслужбой «Моссад».

Около месяца азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев работал в горячих точках в Израиле – на границе с сектором Газа, на границе с Южным Ливаном, Иерусалиме и во многих городах охваченного войной Израиля. В общей сложности издание haqqin.az опубликовало свыше 20 спецрепортажей, политических комментариев и видеоинтервью журналиста.

Вслед за этим на страницах малоизвестных турецких газет Türkiye и Yeni Akit, связанных с радикальными фундаменталистскими кругами, появилась заказная публикация, авторы которой утверждали, что «Моссад» выделил Фатуллаеву 100 миллионов долларов на «создание агентурной сети на Кавказе».

Журналист нанял адвокатов в Стамбуле и инициировал судебный процесс против вышеуказанных изданий, после чего газеты удалили публикации.