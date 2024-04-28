В Азербайджан приедет гендиректор Еврокомиссии
В Азербайджан приедет гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению. Визит Герта Яна Купмана состоится с 3 по 4 мая.
В Баку Купман обсудит двустороннее сотрудничество, включая региональные связи и сотрудничество в области возобновляемых источников энергии.
Ожидается, что гендиректор предложит создать в Азербайджане Европейскую группу по разминированию с участием представителей стран-членов ЕС.
До Азербайджана Купман посетит Грузию и Армению.