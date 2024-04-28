На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины работ пресс-служба Шахина Мустафаева
На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ, установлено 35 пограничных столбов. Об этом информирует служба заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.
Согласно сообщению, работа экспертных групп двух государств продолжается.
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