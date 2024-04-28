Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от США уже начала поступать в Украину. Об этом он сообщил на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад», - заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что последние полгода «системы или иногда и детали от соответствующих систем поступали благодаря финансированию, которое было предусмотрено девятью соглашениями о гарантиях безопасности».