Впервые в Баку: Национальный фестиваль ковра!
С 4 по 5 мая в Ичери шехер Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери шехер» и Открытое акционерное общество «Азерхалча», при поддержке Министерства экономики Азербайджана, Агентства поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO впервые проведут Национальный фестиваль ковра.
Как сообщили в ОАО, в ходе двухдневного фестиваля в Ичери шехер пройдут мероприятия, посвященные искусству ковроткачества, будут организованы эксклюзивные выставки старинных и современных дизайнерских ковров, мастер-классы по ковроткачеству для взрослых и детей, образовательные семинары, интерактивное театральное представление, ярмарка, вечер мугама и концертная программа.
В дни фестиваля улицы Ичери шехер будут украшены коврами и декорациями с орнаментами ковра.
Посетители мероприятия смогут ознакомиться со всеми этапами изготовления ковра, в частности, с процессом крашения нитей, нанесения узоров, плетения, обработки, обжига и стирки ковра. В ходе мастер-классов коллектив ткачей и ковроделов ОАО «Азерхалча» из 14 регионов Азербайджана продемонстрирует гостям практики на ковроткацком станке. Также на фестивале будут представлены стенды Министерства культуры, Министерства науки и образования.
Фестиваль посвящен профессиональному празднику – Дню ковроткача, утвержденному распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 25 ноября 2016 года, и несет миссию популяризации и сохранения искусства азербайджанского ковроткачества, внесенного в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.