Впервые в Баку: Национальный фестиваль ковра!

С 4 по 5 мая в Ичери шехер Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери шехер» и Открытое акционерное общество «Азерхалча», при поддержке Министерства экономики Азербайджана, Агентства поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO впервые проведут Национальный фестиваль ковра.

Как сообщили в ОАО, в ходе двухдневного фестиваля в Ичери шехер пройдут мероприятия, посвященные искусству ковроткачества, будут организованы эксклюзивные выставки старинных и современных дизайнерских ковров, мастер-классы по ковроткачеству для взрослых и детей, образовательные семинары, интерактивное театральное представление, ярмарка, вечер мугама и концертная программа.