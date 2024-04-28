В Тбилиси две акции — «мечтателей» и оппозиции
Акция сторонников правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в поддержку законопроекта об «иноагентах» проходит на центральном проспекте в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.
На акции должен присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили.
Сторонники «Грузинской мечты» стали собираться у парламента со второй половины дня. Члены молодежного крыла партии прошлись маршем от здания филармонии к законодательному органу.
Лозунг сегодняшней акции «Родина, язык, вера». Участники митинга держат в руках транспаранты «С достоинством в Европу».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «путинской акцией» митинг «Грузинской мечты» в Тбилиси.
«…Сегодня «путинская» акция: госслужащие «приехали» в Тбилиси аплодировать решениям правящей партии. Настоящая Грузия – свободная Грузия! Европейская Грузия!» — написала Зурабишвили в соцсети Х.
«Грузинская мечта» обещала, что к митингу присоединится не менее 100 тысяч человек.
Параллельно с проправительственной акцией на проспекте Руставели оппозиция проводит свой митинг против закона об «иноагентах» в парке Ваке.