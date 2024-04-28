Немецкий военный признался: шпионил на Россию

Бывший немецкий военнослужащий, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, в понедельник предстал перед судом и признал вину, заявив, что хотел избежать эскалации войны в Украине. Об этом сообщает BBC .

«Это было неправильно. Я с этим согласен», — сказал подсудимый Томас Х, которого обвиняют в том, что он намеревался передать российской разведке секретные данные.

Томас Х (полное имя не называется в соответствии с немецкими законами о защите частной жизни) был арестован в августе прошлого года. В сообщении прокуратуры Германии говорилось, что он несколько раз пытался выходить на связь с посольством России в Берлине и консульством в Бонне и предлагал сотрудничество.

Обвиняемый был сотрудником Федерального управления Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке (BAAINBW), головной офис которого находится в Кобленце.