22:07

Число погибших при ракетном ударе выросло до четырех человек, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Погибшие — три женщины и один мужчина. Число пострадавших увеличилось до 28 человек. Среди них двое детей, 5 и 16 лет, и беременная женщина. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, уточнил Кипер.

Среди раненых и бывший депутат Верховной Рады Сергей Кивалов. У него ранение правого бедра, его госпитализировали с венозным кровотечением. Сергей Кивалов когда-то был членом Партии регионов, которая сейчас запрещена в Украине. Председатель ЦИК во время президентских выборов 2004 года. Является академиком Национальной академии правовых наук Украины, президентом Национального университета «Одесская юридическая академия».

* * * 20:50 В результате российского ракетного удара по Одессе погибли два человека, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. «К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли два человека и собака», — написал он в телеграме. По словам Кипера, среди восьми пострадавших — 12-летний мальчик. Горит Дворец студентов Одесской юридической академии, который местные жители называют «замком Гарри Поттера».