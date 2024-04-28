Ракетный удар по Одессе: много погибших и раненых видео; обновлено 22:07
Число погибших при ракетном ударе выросло до четырех человек, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
Погибшие — три женщины и один мужчина. Число пострадавших увеличилось до 28 человек. Среди них двое детей, 5 и 16 лет, и беременная женщина. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, уточнил Кипер.
Среди раненых и бывший депутат Верховной Рады Сергей Кивалов. У него ранение правого бедра, его госпитализировали с венозным кровотечением.
Сергей Кивалов когда-то был членом Партии регионов, которая сейчас запрещена в Украине. Председатель ЦИК во время президентских выборов 2004 года. Является академиком Национальной академии правовых наук Украины, президентом Национального университета «Одесская юридическая академия».
* * * 20:50
В результате российского ракетного удара по Одессе погибли два человека, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
«К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли два человека и собака», — написал он в телеграме.
По словам Кипера, среди восьми пострадавших — 12-летний мальчик.
Горит Дворец студентов Одесской юридической академии, который местные жители называют «замком Гарри Поттера».
* * * 20:19
В понедельник, 29 апреля, россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Известно о восьми пострадавших и пожаре во Дворце студентов Национального университета «Одесская юридическая академия».