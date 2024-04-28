Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 20:30

«Шерше ля фам» - в избирательном штабе Дональда Трампа впору повесить это старое французское выражение в качестве рабочего лозунга. От него, человека, который всю жизнь пользовался повышенным женским вниманием и славился своими похождениями, последствия которых догоняют его уже в почтенном возрасте, отворачиваются женщины: он им неинтересен как кандидат в президенты. В этой новости мало собственно нового: на следующий день после инаугурации, когда Трампу удалось выиграть у Хиллари Клинтон, на большой марш протеста вышли сотни тысяч женщин. Уже тогда большинство избирательниц проголосовали за демократку: 54% против 41% за Трампа. Правда, среди белых женщин соотношение было все же не в пользу Хиллари: 53% отдали голоса ее оппоненту, что в значительной степени определило общий результат.

Через четыре года ситуация повторилась, хотя Трамп несколько улучшил свои показатели среди женщин: 55% из них голосовали за Байдена, 44% за действовавшего на тот момент президента. Белые женщины по-прежнему склонялись в пользу Трампа – те же 53%, но уже на два процента больше предпочли кандидата-демократа. Нынешние опросы, за полгода до решающего голосования, выглядят для Дональда Трампа очень тревожно. Апрельский замер общественного мнения, проведенный совместно The New York Times и Siena College, который славится своей точностью, показал, что у Байдена 16-процентное преимущество среди избирательниц: 53% против 37%. Проведенный раньше, в январе, опрос Квиннипэкского университета дал схожие цифры: 58% за Байдена и 36% за Трампа. В апреле произошло событие, которое будет иметь серьезные последствия для электоральных раскладов: Верховный суд Аризоны, пользуясь правовой ситуацией, созданной Дональдом Трампом в его президентство, вернул в действие закон об абортах времен Гражданской войны – от 1864 года, которым запрещены любые аборты, кроме ситуации, угрожающей жизни женщины.

После того, как голосами судей Верховного суда США, назначенных Трампом, в 2022 году штаты получили право самостоятельно решать вопрос об абортах, право женщин распоряжаться своим телом оказалось под угрозой, реальность которой доказал случай с Аризоной. Американки, и без того в большинстве своем не в восторге от Трампа, получили лишнее доказательство своей правоты, и это не может не сказаться на результатах их голосования. Опросы как раз фиксируют сдвиг в этом отношении. Одновременно с избирательной кампанией идет судебный процесс о так называемых hush money – деньгах за молчание, выплаченных Дональдом Трампом порноактрисе Сторми Дэниэлс в 2016 году за неразглашение их связи, случившейся десятью годами раньше. Бывшего президента и кандидата в президенты судят не за то, что он откупился от женщины, с которой у него были отношения, а за то, что эти деньги были оформлены незаконным образом как плата за юридические услуги его адвокату.