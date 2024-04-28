Армяне сносят установленные на границе погранстолбы
Армяне сносят пограничные столбы, установленные на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил один из организаторов протестов, депутат Национального собрания Армении от оппозиционной фракции «Армения» Гарник Даниелян.
«С одной стороны, ставят столбы, с другой стороны, народ идет и их убирает, части столбов уже нет. Вы в курсе, что часть этих столбов мы уже снесли?» - утверждает Даниелян.
Ранее в понедельник он заявлял, что в Беркабер введены полицейские силы, ведутся активные работы по разминированию.
Напомним, 29 апреля служба заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева сообщила, что на основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ, установлено 35 пограничных столбов.