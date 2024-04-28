Армяне сносят установленные на границе погранстолбы

Армяне сносят пограничные столбы, установленные на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил один из организаторов протестов, депутат Национального собрания Армении от оппозиционной фракции «Армения» Гарник Даниелян.

«С одной стороны, ставят столбы, с другой стороны, народ идет и их убирает, части столбов уже нет. Вы в курсе, что часть этих столбов мы уже снесли?» - утверждает Даниелян.