Мехрибан Алиева поздравила Ульвию Фаталиеву с исторической победой

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанскую шахматистку Ульвию Фаталиеву с исторической победой на чемпионате Европы в Греции.

«Дорогая Ульвия! От души поздравляю тебя с блестящей победой! Спасибо тебе за твой труд и волю! Горжусь тобой! Азербайджану к лицу Победы!», - говорится на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram.

Напомним, Фаталиева на одно очко опередила ближайших преследовательниц и уверенно заняла 1-е место. Никогда ранее азербайджанские шахматисты и шахматистки не завоевывали золото на взрослых чемпионатах Европы.