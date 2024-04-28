Боррель анонсировал признание Палестины странами ЕС

Несколько стран Европейского союза намерены признать Палестину независимым государством до конца мая. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на полях специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

При этом глава европейской дипломатии не уточнил, о каких именно странах идет речь.

В настоящее время Палестину в качестве независимого государства признают 140 из 193 стран - членов ООН. Среди европейских государств независимость Палестины признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Ранее о намерении признать Палестину заявляли власти Ирландии, Испании, Норвегии и Словении.