Ведущая борьбу за медали и еврокубки «Зиря» проиграла со счетом 0:1 и потеряла очень важные очки. Единственный гол на 89-й минуте забил Игор Рибейро.

Борьба за 2-4-е места между четырьмя командами обостряется, и сейчас очень сложно предсказать единственного неудачника в этой гонке.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 73 очка (32 матча)

2. «Сумгаит» - 50 (32)

3. «Нефтчи» - 50 (32)

4. «Зиря» - 49 (32)

5. «Сабах» - 49 (32)

6. «Сабаил» - 42 (32)

7. «Туран-Товуз» - 42 (32)

8. «Араз-Нахчыван» - 35 (32)

9. «Кяпяз» - 34 (32)

10. «Габала» - 17 (32)

Напомним, у «Зиря» есть двойной шанс. Команда Рашада Садыхова вышла в финал Кубка Азербайджана, в котором сыграет с «Карабахом». В случае победы «Зиря» получит путевку в Лигу Европы. Если же выиграет «Карабах», то в Лигу Европы отправится вторая команда чемпионата, а третья и четвертая – сыграют в Лиге конференций.

Результаты остальных матчей 32-го тура:

«Сабах» - «Сабаил» - 2:0, «Габала» - «Кяпяз» - 0:1, «Нефтчи» - «Туран-Товуз» - 3:0, «Сумгаит» - «Карабах» - 1:0.