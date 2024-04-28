Тамбовские цыгане сдали на металлолом новый российский беспилотник

В Тамбовской области цыгане привезли в пункт приема металлолома российский беспилотник «Орлан-10». Работники вызвали полицию и саперов, передает Baza.

Правоохранительные органы выясняют, каким образом дрон оказался у цыган. После исследования его отправят в Москву.

«Орлан-10» — новейший российский беспилотник, разработанный и выпускаемый петербургским предприятием «Специальный технологический центр» (СТЦ). Дрон предназначен для разведки и наблюдения. Он может транслировать цели для поражения различными боевыми машинами, а также использоваться для корректировки артиллерийского огня и радиоэлектронной борьбы.