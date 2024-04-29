Россия строит военный аэродром на границе с Украиной

Россия строит новый военный аэродром в Белгородской области — в 75 км от границы с Украиной, свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные «Радио Свобода».

Работы ведутся в 9 км к западу от Алексеевки — важного логистического узла российской армии. Дорогу к месту строительства проложили еще в июле 2023 года, к зиме была завершена планировка взлетно-посадочной полосы. В апреле началась укладка покрытия.

Длина полосы равна 1,8 км, установил OSINT-аналитик RedIntelPanda через Sentinel Hub. Этого хватает, чтобы принимать различные типы самолетов, в том числе военно-транспортные Ил-76, Ан-26 и Ан-72, а также штурмовик Су-25. Помимо этого, аэродром можно использовать как площадку для вертолетов.