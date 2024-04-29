Москва проверяет Российско-таджикский университет

Проверка коснется деятельности университета в период с 1 января 2022 года по 25 мая 2024 года. Будут рассмотрены такие направления работы, как реализация программ развития, распоряжение имуществом, переданным Россией, а также осуществление закупок товаров и услуг.

РТСУ был основан в Душанбе в 1996 году в рамках Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Таджикистаном, заключенного в 1993 году. Университет имеет статус государственного в обеих странах. Состоит из шести факультетов — русской филологии и журналистики, иностранных языков, истории и международных отношений, естественных наук, экономики и управления, а также юридического.