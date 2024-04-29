Судьбоносные переговоры в Эр-Рияде

Наследный принц также принял в своей резиденции лидера Палестины Махмуда Аббаса и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Подробностей о состоявшихся встречах саудовское государственное агентство не приводит.

29 апреля Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию, которая стала первым пунктом его регионального турне. На этой неделе госсекретарь также посетит Израиль и Иорданию, где обсудит ситуацию в секторе Газа. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, глава американской дипломатии сосредоточится на вопросах прекращения огня в палестинском анклаве, которое позволит освободить удерживаемых движением ХАМАС заложников и увеличить объем гуманитарной помощи, предназначенной для жителей сектора.

В Эр-Рияде госсекретарь выступил на специальной сессии Всемирного экономического форума и принял участие в министерской встрече Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Кроме того, Блинкен провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Катара, Саудовской Аравии и Турции, а также встретится с представителями Египта, Иордании, ОАЭ и Палестины.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства США, Блинкен и Фидан обсудили «усилия, направленные на обеспечение немедленного прекращения огня, которое позволит освободить заложников и смягчить страдания палестинцев в Газе». При этом Блинкен выразил мнение, что причиной продолжения боевых действий в секторе Газа является «отказ ХАМАС принять сделку» с Израилем. Госсекретарь призвал к тому, чтобы были использованы «все усилия, дабы убедить ХАМАС принять находящееся на столе [переговоров] предложение о немедленном прекращении огня», отметил Миллер.