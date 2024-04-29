Взрывы в Чехии: Прага обвинила Москву

Ведомство сочло произошедшее не отдельной акцией, а элементом «долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки», целью которой было воспрепятствование доставке оружия и снарядов «в районы проведения операций российской армии».

Прага считает доказанной причастность Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России к двум взрывам на складах боеприпасов в Чехии. Об этом объявила пресс-служба чешской полиции.

Полиция Чехии указала на нехватку важной информации по делу, и так как подозреваемые находятся в России, а российские власти отказались удовлетворить запросы, то возможности исчерпаны, расследование дела отложено.

Речь идет о взрывах, произошедших в октябре и декабре 2014 года во Врбетице. Они прогремели на складах с оружием немецкой компании Imex, вооружение планировали продать Украине. Тогда погибли два гражданина Чехии, ущерб превысил 1 млрд крон. Прага в связи с этим объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагаемые настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин), которых также подозревали в отравлении Скрипалей в Великобритании.