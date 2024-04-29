Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива: «Рафах может подождать...»
Тысячи израильтян принимают участие в демонстрации в поддержку семей похищенных в Тель-Авиве.
По сообщению израильских СМИ, вместе с родственниками тех, чьи близкие находятся в руках ХАМАС, они требуют от правительства заключить сделку с палестинским движением любой ценой.
Участники акции оставили огромную надпись на дороге: «Рафах может подождать, они (заложники - ред.) – нет».
Также сообщается, что демонстранты развели костры на проезжей части, что привело к столкновениям с полицией.
Центр Тель-Авива перекрыт для движения транспорта.