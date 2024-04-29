Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива: «Рафах может подождать...»

Тысячи израильтян принимают участие в демонстрации в поддержку семей похищенных в Тель-Авиве.

По сообщению израильских СМИ, вместе с родственниками тех, чьи близкие находятся в руках ХАМАС, они требуют от правительства заключить сделку с палестинским движением любой ценой.

Участники акции оставили огромную надпись на дороге: «Рафах может подождать, они (заложники - ред.) – нет».

Также сообщается, что демонстранты развели костры на проезжей части, что привело к столкновениям с полицией.

Центр Тель-Авива перекрыт для движения транспорта.