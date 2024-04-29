Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива: «Рафах может подождать...»

Тысячи израильтян принимают участие в демонстрации в поддержку семей похищенных в Тель-Авиве.

По сообщению израильских СМИ, вместе с родственниками тех, чьи близкие находятся в руках ХАМАС, они требуют от правительства заключить сделку с палестинским движением любой ценой.