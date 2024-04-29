Израильские спецслужбы ликвидировали на территории Ирана офицера Корпуса стражей исламской революции, причастного к подготовке теракта против евреев в Дании. С таким утверждением выступил журналист оппозиционного телеканала Iran International Пурия Зераати.

Согласно сообщению, офицер КСИР был убит «несколькими выстрелами». Телеканал не приводит подробностей ни об операции, ни о личности ликвидированного, ни о том, когда и где он был убит.

Теракт, о котором упоминает Зераати, был предотвращен спецслужбами Дании при участии ШАБАК и «Моссада» в декабре 2023 года. Тогда сообщалось о задержании в Дании семи боевиков, действовавших по заданию ХАМАС и планировавших нападение, жертвами которого могли стать евреи.