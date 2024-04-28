Американцы требуют немедленное перемирие в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с арабскими должностными лицами, состоявшимися в Эр-Рияде, высказался за немедленное прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Согласно его информации, у Блинкена состоялась коллективная встреча с главами МИД Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, а также генеральным секретарем Организации освобождения Палестины.

«Они говорили о важности сохранения расширенных объемов поставок гуманитарной помощи в связи с отчаянным положением в Газе. Госсекретарь подтвердил поддержку Соединенными Штатами усилий по достижению прочного мира в регионе, в том числе посредством [создания полноценного] палестинского государства с гарантиями безопасности для Израиля», - говорится в письменном заявлении Миллера.

По его словам, Блинкен также высказался за «немедленное прекращение огня в Газе и освобождение остающихся у ХАМАС заложников» и за «региональную координацию [действий] с целью недопущения разрастания конфликта».