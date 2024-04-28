Анкара советует Национальному собранию Франции перечитать Конвенцию ООН

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением относительно резолюции Национального собрания Франции от 29 апреля 2024 года.

В заявлении МИД, которое приводит Anadolu, говорится, что резолюция по ассирийцам и халдеям, принятая Национальным собранием Франции 29 апреля 2024 года и содержащая обвинения в адрес Османской империи, не имеет никакой правовой и исторической основы.

«В прошлом году французское правительство заявило, что не поддерживает аналогичную резолюцию, принятую Сенатом Франции. Тот факт, что те же самые необоснованные обвинения и на этот раз выносятся в повестку дня Национального собрания депутатами от правящей партии, является попыткой исказить исторические события в политических интересах», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

Анкара обращает внимание, что парламенты не уполномочены интерпретировать и судить историю. «Эта резолюция также противоречит Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая гласит, что обвинение в преступлении геноцида может быть предъявлено только компетентным судом», - резюмирует МИД.