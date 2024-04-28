Известная фармкомпания признала, что ее вакцина может иметь смертельный эффект
Компания AstraZeneca впервые признала в суде, что ее препарат от коронавируса может спровоцировать смертельный побочный эффект — тромбоз. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Такая реакция чрезвычайно редка, утверждает компания, которая столкнулась с десятками исков.
Десятки семей подали групповой иск на британо-шведскую фармацевтическую компанию, в котором заявили, что они или их близкие были покалечены или убиты вакциной от коронавируса.
Вероятнее всего, компания согласится выплатить денежные компенсации пострадавшим, которые, по оценкам юристов, могут достичь суммы в 25 млн долларов. Всего в суде на рассмотрении сейчас находится 51 дело от пострадавших.
AstraZeneca ранее категорически отрицала возможность появления тромбозов из-за применения их препарата. Несмотря на частичное признание проблемы теперь, юристы, представляющие интересы компании, отрицают, что ее новое заявление является фактом полного признания того, что вакцина может вызвать тромбозы.
По данным исследований, вакцина AstraZeneca от Covid может стать причиной возникновения тромбоза в 1 случае на 50 000. В то же время считается, что она спасла около 6 миллионов жизней во всем мире в период пандемии.
Также существуют неофициальные данные, согласно которым по меньшей мере 81 британец умер от осложнений, связанных с тромбами, после укола AstraZeneca.