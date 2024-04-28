Известная фармкомпания признала, что ее вакцина может иметь смертельный эффект

Компания AstraZeneca впервые признала в суде, что ее препарат от коронавируса может спровоцировать смертельный побочный эффект — тромбоз. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Такая реакция чрезвычайно редка, утверждает компания, которая столкнулась с десятками исков.

Десятки семей подали групповой иск на британо-шведскую фармацевтическую компанию, в котором заявили, что они или их близкие были покалечены или убиты вакциной от коронавируса.