США заявили, что все зависит от Путина

Завершение войны России против Украины во многом зависит от российского президента Владимира Путина и от того, что он решит. Путин должен проявить искреннюю готовность к диалогу. Так заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии.

По мнению госсекретаря, Путин ожидает, что Россия «сможет продержаться дольше Украины и поддерживающих Украину» стран, но поддержка от Запада призвана дать четкий сигнал: Украина не только выживет, но и преуспеет.

«Надеюсь, мистер Путин поймет это и выразит готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН: суверенитета, территориальной целостности, независимости», — сказал Блинкен и добавил, что «должно быть решение».