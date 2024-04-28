Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 01:42

Как уже сообщал haqqin.az, министры иностранных дел Азербайджана и Армении вскоре встретятся в Астане для обсуждения параметров проекта мирного договора. Предложение представить площадку для этих переговоров сделал президент Казахстан Касым-Жомарт Токаевым в ходе официального визита в Армению, состоявшегося несколько недель назад.

И если азербайджанская сторона сразу ответила согласием на это предложение, то позиция армянской стороны стала известна лишь накануне, когда президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Энтони Блинкеном сказал госсекретарю США, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана вскоре встретятся в Астане. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров также сказал журналистам 29 апреля в Астане, что власти Казахстана не будут выступать посредниками на встрече Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. «Эти переговоры планируются здесь, в Алматы, - уточнил Айбек Смадияров. - Сейчас мы находимся на связи с нашими коллегами в Азербайджане и Армении. Предстоящие переговоры будут проводиться исключительно между двумя сторонами». Таким образом, этап переговоров между главами МИД двух стран начнется напрямую, без участия посредников.

Напомним, что в последний раз встреча Мирзоян-Байрамов проходила в феврале этого года в Берлине с участием министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Этот диалог был организован после встречи президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца. Тогда в экспертных кругах складывалось мнение, что в условиях, когда Армения отказалась от «московского формата», а доверие Азербайджана к форматам Вашингтона и Брюсселя, практически, сошло на нет, Берлин вполне мог бы проявить инициативу, как более нейтральный посредник. Однако в реальности берлинская история продлилась недолго и, как мы видим, Баку и Ереван отозвались на приглашение президента Токаева и договорились встретиться в Казахстане – стране, географически соседствующей с нашим регионом, но, в то же время, не участвующей в геополитических интригах на Южном Кавказе.

Итак, мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, во всяком случае, на данный момент, переходят в прямой формат, что полностью соответствует концепции переговорного процесса, выдвинутой официальным Баку еще осенью 2023 года. Напомним, что тогда МИД Азербайджана предложил армянской стороне продолжить мирные переговоры либо на границе двух стран, либо в третьей нейтральной стране, но в любом случае, без посредников. Пока трудно сказать, в каком ключе пройдут и насколько успешными будут в Алматы переговоры Байрамова и Мирзояна. Ясно лишь, что «казахстанская альтернатива» - наиболее приемлемый вариант для обеих сторон. Как для Азербайджана, который объединяют с Казахстаном прочное двустороннее партнерство и членство в Организации тюркских государств, так и для Армении, имеющей с Казахстаном единое экономическое и торговое пространство рамках Евразийского экономического союза, членом которого она является.