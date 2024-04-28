Очередной фейк про Казахстан

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров опроверг информацию о якобы насильном привлечении к войне в Украине казахстанцев, отбывающих наказание в России.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что казахстанцы, которые находятся под следствием либо уже сидят в российских тюрьмах, забираются насильно на войну.

«Это неправда, ни один гражданин Казахстана, который отбывает наказание в российских тюрьмах либо находится под следствием, не был привлечен к военным действиям», - заявил Смадияров.

По его словам, сейчас около 10 граждан Казахстана находятся под следствием в России. Консул несколько раз выезжал к этим гражданам, лично встречался и следит за правомерностью всех предъявленных обвинений, оказывает консульскую и правовую помощь, заверил он.

Накануне также распространилась информация, что США якобы закупили около 80 старых военных самолетов у Казахстана для последующей передачи их Украине. Госпредприятие «Казспецэкспорт» опровергло эти слухи, заявив, что данная информация недостоверна.