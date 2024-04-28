Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:55

Реваншистские и пророссийские силы в Армении, к которым присоединилась армянская церковь, используют самые разные методы, чтобы воспрепятствовать возвращению Азербайджану четырех оккупированных сел и демаркации части границы двух стран, проходящей в этом направлении. Тем не менее, все их усилия, направленные в течение последней недели на разжигание протестов и придание им массового характера, ожидаемых результатов не принесли. Бесполезными оказались и расклеенные на улицах Еревана плакаты, укоряющие население столицы в социальном безразличии к происходящему в Тавуше и «позорной сдаче армянских земель».

Однако сторонники оппозиции продолжают ежедневно перекрывать дороги в Ереване и регионах, а также организовывать беспорядки и публичные акции. А группа жителей приграничных с Азербайджаном сел Тавушской области не прекращает демонстрации против проведения продолжающихся работ по демаркации границы. Как сообщают армянские СМИ, уже проведены геодезические измерения и обозначены 28 пограничных столбов, которые вкапываются через каждые 500 метров. Часть из них уже стоят рядом с церковью вокруг села Воскепар Тавушской области, другие — в нескольких метрах от моста на выезде из села Киренц. По словам Гарника Даниэляна, депутата от оппозиционной фракции «Армения», который специально приехал в Тавушскую область для инициации протестов среди местного населения, когда накануне проводилась акция в Дилижане, «они услышали, что возле церкви Воскепар появились азербайджанцы и сразу же направились к церкви, чтобы встретиться с сельчанами». Жители Воскепар подтвердили, что действительно видели представителей Азербайджана, которые занимались чем-то возле церкви, спилили там несколько деревья и вернулись к себе.

Отметим, что, исходя из буквы соглашения, достигнутого между Азербайджаном и Арменией, пограничники будут стоять с обеих сторон делимитированной части границы. Однако депутат Даниэлян пытается запугать армян пограничными войсками Азербайджана, которые, по его словам, вооружены до зубов, тогда как у армянских пограничников - только легкое стрелковое оружие. «Пограничные войска Азербайджана пограничными являются только на словах, - уверяет Даниэлян жителей Воскепара. - На самом деле, это азербайджанская армия с той же военной техникой, только в другой форме. А у наших пограничников только автоматы, больше у них ничего нет. Их силы не равны». Здесь важно отметить, что за несколько лет до начала 44-дневной Второй Карабахской войны, пограничные войска Азербайджана были передислоцированы на территорию граничащего с Арменией Газахского района, а стоявшая на этих позициях бригада Министерства обороны отошла назад.

После чего погранвойска Азербайджана не только обеспечили надежную защиту государственной границы, как полномасштабная боевая единица, но и заняли ряд новых позиций, получив возможность визуального наблюдать пространство в глубине территории Армении. Также в ходе 44-дневной войны пограничные войска Азербайджана, проведя успешные бои вдоль Аразской долины, вышли на линию границы с Арменией в направлении Зангелана. Сразу после окончания войны азербайджанские погранвойска охраняли государственную границу в направлении Зангеланского и Губадлинского районов, оперативно и жестко реагируя на провокации остатков армянской армии, в результате чего последние понесли большие потери. Вот эти факты и использовал депутат Даниелян, чтобы запугать жителей приграничных населенных пунктов. При этом сознательно игнорируя тот факт, что в сложившейся ситуации азербайджанские пограничники будут нести охрану исключительно делимитированной армяно-азербайджанской границы. И если другая сторона не прибегнет к провокациям, на этом участке границы будут обеспечены мир и спокойствие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также пытается убедить армянский народ в том, что возвращение Азербайджану четырех сел и делимитация части границы, проходящей в этом направлении, является единственным способом обеспечить безопасность местных жителей.