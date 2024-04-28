Хуситы продолжают бесчинствовать

Йеменские хуситы из проиранского движения «Ансар Аллах» атаковали два коммерческих судна - Cyclades в Красном море и MSC Orion в Индийском океане. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сари.

По его словам, нападение на Cyclades произошло 21 апреля, когда судно следовало в израильский порт Эйлат. Судно MSC Orion подверглось атаке, поскольку хуситы идентифицировали его как принадлежащее Израилю. Каким образом была установлена принадлежность этого судна, Сари не уточнил.

Кроме того, он заявил о нанесении удара беспилотниками по двум американским эсминцам в Красном море. Представитель хуситов утверждает, что использованные ими средства поражения «достигли своих целей».