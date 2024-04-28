ООН подтвердила: Россия била по Харькову северокорейской ракетой

Эксперты ООН пришли к выводу, что найденные обломки ракеты из Северной Кореи свидетельствуют о нарушении эмбарго на поставки оружия из КНДР и из нее, подчеркивается в докладе.

Обломки ракеты, найденные в Харькове после российского удара 2 января 2024 года, принадлежали северокорейской баллистической ракете серии «Хвасон-18», говорится в отчете, представленном Совбезу ООН группой по наблюдению за санкциями. С докладом ознакомилось Reuters.

Трое представителей ведомства в апреле отправились в Украину, чтобы осмотреть обломки, и не нашли никаких доказательств, что эта ракета могла быть произведена в РФ. Они не смогли «независимо определить, откуда и кем была запущена ракета», цитирует доклад Reuters. В то же время информация о траектории, предоставленная украинскими властями, «указывает, что она была запущена с территории РФ».

«Такое местоположение, если ракета находилась под контролем российских войск, вероятно, указывает на то, что она была приобретена российскими гражданами», - говорится в докладе.

США и другие страны обвиняют Северную Корею в передаче оружия России для использования в войне против Украины. Москва и Пхеньян отрицают эти обвинения.